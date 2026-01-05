I vandali ora se la prendono con le panchine | ad Arco spaccate quelle verso il castello

A Arco, alcune panchine lungo il sentiero verso il Castello sono state danneggiate da atti di vandalismo. Le panchine, posizionate per offrire un punto di sosta ai visitatori, sono state spaccate e indebolite senza apparente motivo. Questo episodio evidenzia la necessità di maggiore tutela e rispetto delle aree pubbliche, affinché possano continuare ad essere spazi di tranquillità e fruibilità per tutti.

Se la sono presa (chissà per quale motivo, poi) con le panchine che costeggiano il sentiero che conduce al Castello di Arco, vandalizzandole e mandandole in frantumi. A compiere questo gesto i classici soliti ignoti, mentre l'amministrazione comunale non ha potuto far altro che prenderne atto.

