I tifosi non lo vogliono ma ADL ci pensa | ecco il possibile scambio con la Roma

Aurelio De Laurentiis valuta uno scambio tra Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk con la Roma. La trattativa, ancora in fase preliminare, presenta alcune difficoltà e non trova il favore dei tifosi partenopei. Si tratta di una possibilità che richiede approfondimenti e valutazioni da entrambe le parti, ma al momento non sono stati definiti dettagli concreti.

Aurelio De Laurentiis starebbero pensando allo scambio Lorenzo Lucca per Artem Dovbyk con la Roma. La trattativa, però, sembrerebbe non essere di quelle che piacciono al tifo partenopeo che starebbe spingendo per evitarla Dovbyk per Lucca, si può fare? È una trattativa complicata, ma non impossibile però, al momento, sembra ci siano tanti freni a .

