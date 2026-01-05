L’esperto Aldo Giannuli evidenzia come i servizi segreti e le classi politiche sembrino spesso impreparati nel prevenire i conflitti. Secondo l’analisi, mentre Mosca ottiene successi nella piccola guerra contro Kiev, perde nella più ampia partita strategica. Questa situazione solleva interrogativi sulla capacità di prevenzione e gestione delle crisi internazionali, sottolineando l’importanza di un’efficace cooperazione tra intelligence e politica per affrontare sfide complesse.

L’esperto Aldo Giannuli: «007 impreparati, idem le classi politiche. Mosca vince la “piccola guerra” contro Kiev ma perde quella grande. Maduro? O ha trattato o il suo esercito l’ha tradito». Aldo Giannuli, politologo ed esperto di servizi segreti, è rimasto sorpreso dal blitz degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Maduro? «Rapire un presidente nel giro di pochi minuti nel cuore di una capitale? Certe cose non succedono neanche nei film. Faccio due ipotesi: Maduro sapeva del blitz, e ha trattato la resa con i servizi americani in cambio di garanzie, oppure un pezzo dell’esercito lo ha tradito consegnandolo a Trump». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I servizi segreti non sanno più come si prevengono i conflitti»

Leggi anche: Francesca Albanese a Genova dai portuali: “Dopo la ‘tregua’ a Gaza 300 morti. Mentre si tagliano i servizi si spende per i conflitti”

Leggi anche: Il governo Meloni vuole Servizi segreti più potenti, meno limiti sulle intercettazioni preventive

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk. Era alla guida dello Sbu dal 2022 #ANSA - facebook.com facebook

Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk. Era alla guida dello Sbu dal 2022 #ANSA x.com