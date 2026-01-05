I segreti di Oscar Wilde la prima rockstar della cultura di massa

Oscar Wilde, figura iconica della letteratura e della cultura, ha lasciato un'impronta che va oltre il suo tempo. La sua personalità affascinante e il suo stile innovativo lo hanno reso una vera e propria star, molto prima che il concetto di rockstar emergesse. In questo articolo, esploreremo i segreti che hanno reso Wilde un'icona di massa, analizzando il suo impatto e la sua influenza nel panorama culturale.

Si può essere stati rockstar prima dell'era del Rock'n'Roll? Sul piano strettamente tecnico, sarebbe facile dire categoricamente di no. Eppure, la passione sfrenata per icone del teatro, della musica e pure della letteratura non è una prerogativa del mondo del pop e accompagna da sempre il cammino dei grandi personaggi. Se la figura di riferimento è un grande scrittore, per giunta iconoclasta, come l'irlandese Oscar Wilde, vissuto tra il 1854 e il 1900 tra aneliti di libertà e sfacciataggine sociale, si capisce perché. Basterebbe dare un'occhiata alla collezione privata di memorabilia di Wilde di grande valore storico e letterario, dai suoi esordi ai tristi anni del carcere e dell'esilio, raccolta in sessant'anni da Jeremy Mason, collezionista e bibliofilo.

