I racconti del prete e del missionario italiani in Venezuela | Svegliato da un drone Era nell’aria ma è stata comunque una sorpresa
In Venezuela, tra il Nord e il Sud, prevale la preoccupazione a due giorni dall’azione statunitense contro Nicolás Maduro. I racconti di un prete e di un missionario italiani nel paese riflettono un clima di incertezza, tra sorprese e tensioni. Mentre i negozi riaprono e i cittadini tornano alle attività quotidiane, rimane il senso di un’area in attesa di sviluppi importanti.
C'è una sola parola che unisce il Nord e il Sud del Venezuela in queste ore: preoccupazione. A 48 ore dall'attacco Usa messo in atto per arrestare il presidente Nicolás Maduro, i negozi di Caracas hanno riaperto le saracinesche e ieri molti cittadini sono usciti di casa per andare a Messa. Don Aldo Fonti, 78 anni, parroco nella capitale a pochi chilometri dal porto, la definisce "tensione calma". È la stessa sensazione di padre Giannino Prandelli, missionario bresciano "Fidei Donum" che vive a El Callao, nello Stato di Bolívar, zona sud-est del Venezuela, a 842 chilometri da Caracas. Quando lo contattiamo, don Aldo ha da poco terminato le celebrazioni della mattinata: "Ho parlato con molte persone in queste ore.
