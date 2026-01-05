I racconti del prete e del missionario italiani in Venezuela | Svegliato da un drone Era nell’aria ma è stata comunque una sorpresa

In Venezuela, tra il Nord e il Sud, prevale la preoccupazione a due giorni dall’azione statunitense contro Nicolás Maduro. I racconti di un prete e di un missionario italiani nel paese riflettono un clima di incertezza, tra sorprese e tensioni. Mentre i negozi riaprono e i cittadini tornano alle attività quotidiane, rimane il senso di un’area in attesa di sviluppi importanti.

