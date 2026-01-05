I poliziotti di Adrano visitano i piccoli pazienti dell' ospedale Maria SS Addolorata

Gli agenti di Adrano hanno visitato i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Maria SS. Addolorata”, in occasione della vigilia dell’Epifania. L’iniziativa ha rappresentato un gesto di vicinanza e sostegno ai bambini e alle loro famiglie, contribuendo a creare un momento di sollievo e solidarietà nel percorso di cura. Un gesto semplice ma importante per rafforzare il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità.

