I poliziotti di Adrano visitano i piccoli pazienti dell' ospedale Maria SS Addolorata
Gli agenti di Adrano hanno visitato i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Maria SS. Addolorata”, in occasione della vigilia dell’Epifania. L’iniziativa ha rappresentato un gesto di vicinanza e sostegno ai bambini e alle loro famiglie, contribuendo a creare un momento di sollievo e solidarietà nel percorso di cura. Un gesto semplice ma importante per rafforzare il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità.
Gli agenti della polizia, alla vigilia della festa dell’Epifania, hanno fatto visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale “Maria SS. Addolorata” di Biancavilla. Doni, sorrisi e abbracci hanno caratterizzato la mattinata di festa voluta dai poliziotti del Commissariato di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
