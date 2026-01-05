I Pasqualotti Sammartinesi e la Befana arrivano al parco Incontro per un pomeriggio di musica e divertimento

Il 6 gennaio, il Parco Incontro ospiterà l’evento tradizionale “Befana al parco”, organizzato dal Comitato Volontari con il supporto del Comitato di Quartiere Ca Ossi e dell’ASD Pattinodromo di Forlì. Un pomeriggio dedicato a musica e divertimento per rinnovare questa antica tradizione, offrendo un momento di incontro e convivialità per tutta la comunità. Un’occasione per vivere insieme un evento semplice e condiviso, nel rispetto delle tradizioni.

