I giocatori della Juvecaserta accompagnati dalla Befana in visita ai bimbi in ospedale

I giocatori della Juvecaserta, accompagnati dalla Befana, hanno visitato il reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. L’iniziativa ha coinvolto alcuni membri della squadra, offrendo un momento di vicinanza e conforto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, contribuendo a portare un sorriso e un senso di solidarietà in un momento di difficoltà.

Il reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, ha accolto la visita di una parte dei componenti della Paperdi Juvecaserta 2021, protagonisti di un'iniziativa dedicata ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Guidati dal presidente Francesco Farinaro ed accompagnati.

