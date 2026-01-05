I genitori di Raniero raccontano che Milano era diventata invivibile. Nel canto XIV del Purgatorio, Dante cita Rineri come

Nel canto XIV del Purgatorio Dante Alighieri definisce Rineri "il pregio e l’onore della casata de’ Calboli", che nel Medioevo lottarono contro gli Ordelaffi per il dominio di Forlì. Questa citazione storico-letteraria ha talmente affascinato, anzi suggestionato, i giovani coniugi Alejandra Munoz e Edoardo Pedrazzoli, di 29 e 30 anni, al punto da chiamare il loro figlio di tre mesi Raniero. Sì, perché da tre anni vivono a Calboli, una collina di Rocca San Casciano che deve il proprio nome alla casata di cui parlava Dante. "Il posto più bello del mondo", racconta mamma Alejandra. "È un luogo abbastanza isolato – spiega papà Edoardo –, ma vicino anche ai servizi essenziali e alla città di Forlì e ai paesi di Rocca San Casciano, Dovadola e Predappio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I genitori del piccolo Raniero: "Milano era diventata invivibile"

Leggi anche: I genitori del piccolo Leo raccoglieranno fondi per i bambini del Casentino

Leggi anche: Aurora Livoli, com’è morta la 19enne? I genitori a Milano nel giorno dell’autopsia. È caccia all’uomo che era con lei

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I genitori del piccolo Raniero: Milano era diventata invivibile.

Genitori fuorisede a Milano: “1300 euro al mese per centri estivi chiusi ad agosto quando lavoriamo” - La nostra redazione riceve ogni giorno testimonianze di genitori, lavoratori alle prese con le difficoltà di conciliare professionalità, vita privata e familiare con i profondi cambiamenti della ... fanpage.it

Per il Sacramento del Battesimo del piccolo Raffaele i genitori hanno gradito donare a parenti e amici una nostra bomboniera solidale. Un segnalibro con manina in ceramica che ha arricchito un vaso biodegradabile con piantina grassa. Grazie e auguri d - facebook.com facebook

Buonasera Direttore!! Piccolo problema: i miei genitori, che da anni ti seguivano su Libero, vorrebbero acquistare Il Tempo ma a Reggio Emilia non si trova in edicola e per loro, che sono un pochino anziani, è difficile leggere il digitale. Come possiamo risolve x.com