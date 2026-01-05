I feretri degli italiani morti a Crans Montana in viaggio verso l’Italia

I feretri degli italiani deceduti nell’incidente di Crans Montana arrivano in Italia. L’incendio nel locale Le Constellation, avvenuto nella notte di Capodanno, ha provocato una tragedia che ha coinvolto diverse persone. Le autorità italiane e svizzere stanno seguendo con attenzione gli sviluppi, mentre le famiglie attendono risposte e chiarimenti su quanto accaduto.

La strage di Crans-Montana continua a scuotere l'Europa mentre emergono nuovi dettagli sull'incendio divampato nella notte di Capodanno all'interno del locale Le Constellation, nella celebre località sciistica svizzera. Il bilancio resta drammatico: 40 vittime, in gran parte giovanissimi, e 121 feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Tra loro ci sono sei italiani morti e 14 feriti, una tragedia che ha trasformato una festa in un incubo. L'incendio è scoppiato intorno all' 1:30 del 1° gennaio, durante una serata particolarmente affollata. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato da una fontanella scintillante applicata a una bottiglia di champagne e avvicinata al soffitto.

