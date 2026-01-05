I carabinieri sequestrano un chilo di marijuana in via San Jacopo

I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa, supportati dai colleghi di Librino, hanno sequestrato un chilo di marijuana durante un controllo in via San Jacopo, in un'area di Catania nota per attività illegali. L’intervento fa parte di un’operazione di contrasto alla criminalità nel territorio.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa, con il supporto dei colleghi della stazione di Librino, hanno eseguito un servizio di controllo in un'area catanese già nota per altre attività illegali, trovando riscontro alle loro ipotesi. Nel corso dell'operazione, svolta.

