I cantieri Brt arrivano al Libertà e nel Quartierino | dal 7 gennaio la nuova viabilità
A partire dal 7 gennaio, i cantieri Brt si spostano al Libertà e nel Quartierino, segnando un passo avanti nella realizzazione del sistema di trasporto rapido nella città di Bari. Questa fase prevede modifiche alla viabilità esistente per facilitare i lavori e migliorare in futuro la mobilità urbana. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni temporanee e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.
Proseguono i cantieri per la realizzazione del nuovo sistema Brt-Bus Rapid Transit nella città di Bari. Dopo l'avvio dei lavori a Japigia e sul ponte di via Omodeo, prenderanno il via anche gli interventi su corso Vittorio Veneto e nel sottopasso Giuseppe Filippo che collega il Libertà al. 🔗 Leggi su Baritoday.it
