I cantieri Brt arrivano al Libertà e nel Quartierino | dal 7 gennaio la nuova viabilità

A partire dal 7 gennaio, i cantieri Brt si spostano al Libertà e nel Quartierino, segnando un passo avanti nella realizzazione del sistema di trasporto rapido nella città di Bari. Questa fase prevede modifiche alla viabilità esistente per facilitare i lavori e migliorare in futuro la mobilità urbana. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni temporanee e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

