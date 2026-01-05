Hugh Jackman senza parole per un regalo di Neil Diamond

Hugh Jackman ha recentemente condiviso un momento speciale con Neil Diamond, ricevendo un regalo inatteso. L’attore australiano ha espresso la sua sorpresa e gratitudine per un gesto che ha rafforzato il loro legame. Questo episodio dimostra come anche le amicizie più profonde possano riservare sorprese inaspettate, creando ricordi condivisi che vanno oltre le parole.

Se Hugh Jackman pensava che un pigiama party al karaoke a casa di Neil Diamond fosse l'apice della sua amicizia con la voce di Sweet Caroline, si sbagliava di grosso. Nel weekend, infatti il divo di Hollywood ha ricevuto un regalo davvero speciale dal musicista statunitense. L'attore è attualmente sul grande schermo nel ruolo di Mike "Lightning" Sardina, il cantante solista di una tribute band di Diamond, i Thunder & Lightning, nel musical drammatico Song Sung Blue. In un video, pubblicato domenica 4 gennaio, la star del cinema reagisce con stupore all'apertura di una custodia contenente una chitarra acustica autografata proprio dal cantautore.

