"Mi ha colpito il fatto che fosse una storia d’amore matura, in cui potevo rispecchiarmi: non sei più un ragazzino, hai vissuto e magari hai fallito. Volevo esplorare se sia possibile inseguire i propri sogni a 40 o 50 anni". È Craig Brewer a parlare. Il regista e sceneggiatore di Song Sung Blue – Una melodia d’amore, film da giovedì 8 gennaio al cinema ispirato alla storia vera di Mike e Claire Sardina, già raccontata nel 2008 in un documentario dallo stesso titolo diretto da Greg Kohs. La coppia meglio conosciuta, nella Milwaukee degli anni ‘90, come Lightning & Thunder, tribute band di Neil Diamond nata dopo anni di insuccessi e sogni musicali inseguiti e sfuggiti via. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hudson e Jackman: "Sognare a ogni costo: la magia di Diamond"

Leggi anche: Hugh Jackman e Kate Hudson: il nuovo trailer di Song Sung Blue, il film sulla band tributo a Neil Diamond

Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hudson e Jackman: Sognare a ogni costo: la magia di Diamond; Song Sung Blue, una storia di rinascita attraverso la musica di Neil Diamond; Song Sung Blue – Una Melodia d'Amore: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson.

Dall'8 gennaio 5 i nuovi titoli in arrivo solo al cinema 1* - SOLO AL CINEMA - 8 gennaio - Song Sung Blue – Una melodia d’amore con Hugh Jackman, Kate Hudson - UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL ITALY 2* - SOLO AL CINEMA - 8 gennaio - SIRA - facebook.com facebook

Hugh Jackman e Kate Hudson sono i protagonisti di Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore. Non perdere le loro straordinarie performance, dall'8 gennaio al cinema. #SongSungBlueIlFilm x.com