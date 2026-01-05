Hudson e Jackman | Sognare a ogni costo | la magia di Diamond

Da quotidiano.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi ha colpito il fatto che fosse una storia d’amore matura, in cui potevo rispecchiarmi: non sei più un ragazzino, hai vissuto e magari hai fallito. Volevo esplorare se sia possibile inseguire i propri sogni a 40 o 50 anni". È Craig Brewer a parlare. Il regista e sceneggiatore di Song Sung Blue – Una melodia d’amore, film da giovedì 8 gennaio al cinema ispirato alla storia vera di Mike e Claire Sardina, già raccontata nel 2008 in un documentario dallo stesso titolo diretto da Greg Kohs. La coppia meglio conosciuta, nella Milwaukee degli anni ‘90, come Lightning & Thunder, tribute band di Neil Diamond nata dopo anni di insuccessi e sogni musicali inseguiti e sfuggiti via. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

hudson e jackman sognare a ogni costo la magia di diamond

© Quotidiano.net - Hudson e Jackman: "Sognare a ogni costo: la magia di Diamond"

Leggi anche: Hugh Jackman e Kate Hudson: il nuovo trailer di Song Sung Blue, il film sulla band tributo a Neil Diamond

Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hudson e Jackman: Sognare a ogni costo: la magia di Diamond; Song Sung Blue, una storia di rinascita attraverso la musica di Neil Diamond; Song Sung Blue – Una Melodia d'Amore: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.