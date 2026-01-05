Hojbjerg Juve i bianconeri hanno pensato ad uno scambio con quel giocatore | la risposta del Marsiglia è stata secca

La Juventus mantiene l’interesse per Pierre-Emile Hojbjerg, considerato nel piano dei bianconeri come possibile rinforzo. Tuttavia, il Marsiglia ha risposto in modo deciso alla proposta di scambio con Manuel Locatelli, chiudendo le trattative su questa ipotesi. La situazione rimane in evoluzione, con la società torinese che valuta altre soluzioni per rafforzare il centrocampo.

Hojbjerg Juve, i bianconeri restano sulle tracce del giocatore. Ma il Marsiglia ha chiuso allo scambio con Locatelli. Le ultime. La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei centrocampisti e tra i profili che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera spicca quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia, rappresenta una delle opzioni più concrete per rinforzare il reparto mediano in vista delle prossime stagioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato, la Juventus avrebbe già avviato contatti esplorativi con il club francese per valutare la fattibilità dell'affare.

