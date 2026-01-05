Questa è la storia di Iain Macpherson, un uomo di 54 anni originario di Harrow, Londra, condannato a due ergastoli nel 1992 per omicidio. Dopo aver trascorso 22 anni in prigione, ora che è libero, esprime il desiderio di tornare all’interno, trovando difficile adattarsi alla vita fuori. La sua esperienza solleva riflessioni sulla complessità delle emozioni e delle scelte legate alla libertà e alla reclusione.

Strano, ma vero. La libertà per alcuni è insostenibile o molto difficile. È la storia, raccolta dal Daily Star, del 54enne Iain Macpherson, 54enne originario di Harrow (Londra), che è stato condannato a due ergastoli con un minimo di 12 anni per reati tra cui omicidio nel febbraio 1992. Alla Central Crown Court di Londra, Iain si è dichiarato non colpevole di due capi d’accusa per omicidio e un tentato omicidio, pur ammettendo di aver commesso rapina e furto con scasso. L’uomo ha scontato 22 anni di carcere ed è uscito di galera nel 2014, ma ha rivelato a sorpresa che preferirebbe tornare in carcere piuttosto che affrontare le difficoltà di trovare un lavoro o un alloggio fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ho passato 22 anni in prigione per omicidio, ma ora che sono libero voglio tornare dentro. La vita fuori è impossibile": l'incredibile storia di Iain Macpherson

