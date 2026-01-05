Antonella Clerici ha espresso il suo dispiacere e sdegno nei confronti delle critiche ingiuste rivolte ai ragazzi morti nell’incendio di Crans-Montana. In un suo commento, ha sottolineato come sia inaccettabile denigrare persone in momenti di grande dolore, condannando ogni forma di commento offensivo o superficiale. La sua presa di posizione invita a rispettare la memoria delle vittime e a mantenere un atteggiamento di rispetto e sensibilità.

“Questa cosa qui è veramente indegna e schifosa”. Antonella Clerici si scaglia contro i leoni da tastiera. Nella puntata di “È sempre mezzogiorno” del 5 gennaio, la conduttrice ha parlato della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Rivolgendo gli auguri di buon anno ai telespettatori, Clerici ha colto l’occasione per ricordare le vittime del terribile incendio: “ Buon anno a tutti, che sia davvero un buon anno perché è finito e iniziato in maniera molto tragica ”. Poi ha continuato: “La tragedia di Crans-Montana ha visto coinvolti questi ragazzi e io, mamma di una ragazza di 16 anni, posso solo immaginare il dolore dei genitori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho letto le critiche contro i ragazzi morti nell’incendio di Crans-Montana. È una cosa veramente schifosa e indegna”: lo sfogo di Antonella Clerici

Leggi anche: Crans-Montana, Antonella Clerici furiosa: "Schifoso e indegno giudicare i ragazzi. Senza empatia siamo delle bestie"

Leggi anche: Avete sentito cosa ha detto Antonella Clerici su Crans-Montana? Le sue parole sono perfette: applausi a scena aperta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Noi specializzandi attaccati perché assenti dal lavoro a Natale? Basta con la pedagogia della sofferenza: vogliamo imparare, ma in modo lucido»; Stefano Marcon: «Mi candido consigliere comunale»; Trump critica i Kennedy mentre la nipote di JFK è appena morta: Sostengo solo loro stessi; Polemica sui costi del capodanno, la stilettata di Bondi (FI): “Il Pd attacca, ma quali sono le loro idee?”.

Juve, Mecca: 'Ho già letto critiche a Spalletti, arrivato da una settimana' - Nelle scorse ore, lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un post sul proprio account X sottolineando come Luciano Spalletti, arrivato alla Juventus da poco più di una settimana, stia già ... it.blastingnews.com

Carlo Lucarelli contro la censura di Stephen King: “Da piccolo ho letto di tutto e sono venuto su bene” - L'autore di Almost Blue e Coliandro condanna la censura delle opere d'arte e difende l'illustre collega americano inviso alle scuole americane. movieplayer.it

Udinese, Kabasele: "Capisco le critiche dei tifosi". E su Vardy: "Ci ho giocato tanto contro" - Il difensore dell'Udinese Christian Kabasele, nel pre partita della sfida dello Zini contro la Cremonese, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento della squadra, che non ... tuttomercatoweb.com

Titolo: L' educazione delle farfalle Beh che dire ...ho appena finito di leggerlo ...semplicemente geniale con giusta suspense e bellissima storia ...a me è piaciuto moltissimo anche se qui avevo letto molte critiche con riferimento ad un Carrisi ormai scaduto ... P - facebook.com facebook

"Ho letto, nei giorni precedenti l'uscita di Buen Camino, una serie di critiche piuttosto negative su questo film." @roberto_arditti #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com