Ho la placenta bassa | può risalire anche se sono a metà gravidanza?

La placenta bassa in gravidanza è una condizione comune, soprattutto nelle fasi iniziali. In molti casi, può risalire spontaneamente con il progredire della gravidanza. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico e sottoporsi ai controlli regolari. Per eventuali dubbi o preoccupazioni, consultare sempre il proprio ginecologo per una valutazione accurata e personalizzata.

Salve, sono alla seconda gravidanza ed è venuto fuori che la placenta è “leggermente bassa”. Il medico mi ha detto di non preoccuparmi, ma leggendo online ho trovato racconti di placenta previa che hanno richiesto ricoveri e cesarei d’urgenza. Quanto è frequente che una placenta bassa a metà gravidanza risalga? Ci sono comportamenti da evitare per ridurre rischi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

