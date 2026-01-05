Ho la placenta bassa | può risalire anche se sono a metà gravidanza?

La placenta bassa in gravidanza è una condizione comune, soprattutto nelle fasi iniziali. Spesso, con il progredire della gestazione, può risalire spontaneamente. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico e effettuare controlli regolari. In questo modo, si può monitorare la posizione della placenta e adottare eventuali misure necessarie per garantire la sicurezza di mamma e bambino.

Salve, sono alla seconda gravidanza ed è venuto fuori che la placenta è "leggermente bassa". Il medico mi ha detto di non preoccuparmi, ma leggendo online ho trovato racconti di placenta previa che hanno richiesto ricoveri e cesarei d'urgenza. Quanto è frequente che una placenta bassa a metà gravidanza risalga? Ci sono comportamenti da evitare per ridurre rischi?

