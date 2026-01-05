Ho la placenta bassa | può risalire anche se sono a metà gravidanza?

La presenza di una placenta bassa durante la gravidanza è un'essegza abbastanza comune, soprattutto nelle prime fasi. In molti casi, può risalire con il progresso della gravidanza, riducendo i rischi. È importante seguire le indicazioni del medico e effettuare controlli regolari per monitorare la posizione della placenta. Ogni situazione è diversa e richiede un’attenta valutazione medica per garantire la sicurezza di mamma e bambino.

Salve, sono alla seconda gravidanza ed è venuto fuori che la placenta è "leggermente bassa". Il medico mi ha detto di non preoccuparmi, ma leggendo online ho trovato racconti di placenta previa che hanno richiesto ricoveri e cesarei d'urgenza. Quanto è frequente che una placenta bassa a metà gravidanza risalga? Ci sono comportamenti da evitare per ridurre rischi?

