Ho la placenta bassa | può risalire anche se sono a metà gravidanza?

La presenza di una placenta bassa durante la gravidanza è un aspetto da monitorare attentamente. Nella maggior parte dei casi, la posizione della placenta può cambiare nel corso delle settimane, specialmente se ci si trova a metà gravidanza. È importante seguire le indicazioni del proprio medico e effettuare controlli regolari per valutare eventuali variazioni e garantire la sicurezza sia della mamma che del bambino.

Salve, sono alla seconda gravidanza ed è venuto fuori che la placenta è “leggermente bassa”. Il medico mi ha detto di non preoccuparmi, ma leggendo online ho trovato racconti di placenta previa che hanno richiesto ricoveri e cesarei d’urgenza. Quanto è frequente che una placenta bassa a metà gravidanza risalga? Ci sono comportamenti da evitare per ridurre rischi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

