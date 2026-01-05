Hannoun jr. attacca il governo. Quello che fa travalica il male.

Mahmoud Hannoun, figlio di Mohammad coinvolto nelle indagini delle autorità italiane, ha criticato il governo, affermando che le sue azioni superano il danno. La sua posizione si inserisce nel quadro di un'inchiesta che coinvolge anche le forze dell’ordine e le indagini sulla presunta presenza di Hamas in Italia. Un intervento che aggiunge un ulteriore elemento di attenzione su questa delicata vicenda.

Si chiama Mahmoud Hannoun, ed è il figlio di Mohammad, l'uomo al centro della nostra inchiesta e delle indagini di procura, polizia, digos e guardia di finanza, in quanto presunto vertice della cupola di Hamas in Italia. Diversi i presìdi che si sono svolti in questi giorni in suo sostegno, organizzati per rivendicare la libertà di Hannoun, in carcere al Marassi di Genova, e degli altri otto suoi sodali accusati di aver inviato denaro ad Hamas. Denaro raccolto tramite organizzazioni che, secondo l'accusa, sarebbero riconducibili ad Hannoun, come la Abspp e La Cupola d'oro. Tra gli appuntamenti in piazza sabato ce ne è stato uno anche a Genova, dove il figlio del capo dell'Api (Associazione dei palestinesi in Italia presieduta da Hannoun), ha tenuto un discorso in cui ha pensato bene di seguire le orme paterne e accusare il governo di Giorgia Meloni, invitando anche alla continua mobilitazione in attesa che il giordano filo Hamas, secondo il figlio, esca dal carcere: "Dobbiamo rimanere uniti perché ora il governo sta mettendo sempre più pressioni e, come abbiamo visto anche con la guerra a Gaza, siamo succubi e vittime delle pressioni e degli interessi di paesi esteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

