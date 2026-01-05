Hanno tutti paura di loro Garlasco perché nessuno parla | la bomba sul caso Chiara Poggi

In questo articolo si analizzano i dubbi e le incertezze attorno al caso Chiara Poggi, evidenziando come la condanna di Alberto Stasi possa non rappresentare necessariamente tutta la verità. Attraverso un approfondimento obiettivo, si tenta di fare luce su aspetti ancora irrisolti e sui motivi per cui il caso rimane avvolto nel mistero, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Il punto di partenza è netto e non ammette sconti narrativi. Per Matteo De Giuseppe la condanna di Alberto Stasi non coincide automaticamente con la verità storica dell’omicidio di Chiara Poggi. È una frattura profonda, scavata nel tempo, quella tra ciò che è stato cristallizzato nelle sentenze e quella che De Giuseppe definisce la verità vera. Una frattura che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata costruita pezzo dopo pezzo da chi aveva interesse a incastrare il fidanzato di Chiara. Oggi, però, quei pezzi iniziano a consumarsi, lasciando intravedere scenari che per anni erano rimasti sullo sfondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

