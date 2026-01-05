Hanno deciso così Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli | la notizia dopo 10 anni insieme

Dopo dieci anni di relazione, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno deciso di separarsi. La loro storia, iniziata in un contesto di social ancora in evoluzione, si è sviluppata lontano dai riflettori, mantenendo un rapporto discreto. La notizia segna la conclusione di un percorso condiviso, segnato da anni di rispetto e complicità.

La loro è una storia che ha preso forma lontano dai riflettori, quando i social erano ancora un territorio meno affollato e le polemiche non correvano alla velocità di oggi. Un legame nato online più di dieci anni fa, segnato fin dall'inizio da quell'"anatema di un'olgettina" che, col senno di poi, ha dato un'impronta decisamente fuori dall'ordinario a un rapporto che di banale non ha mai avuto nulla. Da allora il tempo ha fatto il suo lavoro, trasformando una conoscenza virtuale in una relazione solida, capace di attraversare cambiamenti personali, professionali e anche momenti di forte esposizione mediatica.

