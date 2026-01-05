Hana?Kimi recensione del primo episodio | l' inizio di un amore che corre veloce ma arriva in ritardo

Hana?Kimi, il primo episodio, presenta Mizuki Ashiya, giovane atleta nippo-americana che si traveste da ragazzo per frequentare un liceo maschile e avvicinarsi al suo idolo. La sceneggiatura introduce con delicatezza temi di amore, identità e desiderio di appartenenza, creando un racconto ricco di situazioni divertenti e riflessioni profonde. Un inizio che prepara a sviluppi emozionanti, mantenendo un tono sobrio e coinvolgente.

Il primo episodio di Hana?Kimi introduce con vivacità la commedia romantica di Mizuki Ashiya, una giovane atleta nippo?americana che travestita da ragazzo entra in un liceo maschile per stare accanto al suo idolo, gettando le basi per equivoci, tenerezze e riflessioni inattese. Ragazze che si travestono da ragazzi: abbiamo già visto questa storia. ma in un panorama televisivo che mescola generi, spezza cliché e ridefinisce il romanticismo adolescenziale, Hana?Kimi si presenta come un anime semplice, intriso di ingenuità e ironia sottile. L'adattamento anime dell'omonimo sh?jo manga di Hisaya Nakajo - pubblicato originariamente su Hana to Yume tra il 1996 e il 2004 e composto da 23 volumi - fiorisce ora in un nuovo abito visivo vent'anni dopo grazie allo studio Signal.

