Gvardiol si frattura la tibia Il Manchester City prepara una faraonica offerta di mercato per Guehi

Josko Gvardiol si è infortunato, riportando una frattura alla tibia e terminando la sua stagione. Nel frattempo, il Manchester City si prepara a fare un’offerta importante per Guehi, rafforzando così la propria rosa. Questi sviluppi evidenziano le strategie di mercato delle squadre di alto livello in risposta agli infortuni dei giocatori chiave.

Guaio City: frattura alla gamba per Gvardiol, si opererà. Guardiola si prende Guehi? - Il Manchester City ha confermato il brutto presentimento: Josko Gvardiol ha riportato una frattura alla gamba destra in occasione del pareggio (1- tuttomercatoweb.com