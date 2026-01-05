Guterres | violato diritto internazionale

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso seria preoccupazione per il mancato rispetto delle norme del diritto internazionale. Durante un intervento alle 17.15, ha sottolineato l’importanza di rispettare gli accordi e le convenzioni internazionali per garantire stabilità e pace globale. La sua dichiarazione evidenzia l’urgenza di affrontare le violazioni e promuovere il rispetto del diritto internazionale in tutte le aree di conflitto.

17.15 "Rimango profondamente preoccupato per il mancato rispetto delle norme del diritto internazionale". Così il segretario generale dell'Onu Guterres, durante la riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza sul Venezuela. Si è espresso sul possibile aggravarsi dell'instabilità nel Paese, l'impatto sulla regione e il precedente che po-trebbe creare per le relazioni tra gli Stati.Ha poi aggiunto: "Ho sottolineato il rispetto per la Carta dell'Onu, che stabilisce il fondamento per la difesa della pace e sicurezza internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: La Cina agli Usa: "Liberare immediatamente Maduro. In Venezuela violato il diritto internazionale" Leggi anche: Un diritto violato per un "nemico" è un diritto violato per tutti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Venezuela e la crisi del diritto internazionale, attacco a uno Stato sovrano; Venezuela, l’Onu condanna l’azione militare: “Violato il diritto internazionale”; Il caso Maduro e l’ennesima fine del diritto internazionale; Trump attacca Venezuela e cattura Maduro, c’è chi dice no. Guterres, diritto internazionale non rispettato in blitz Venezuela - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è "profondamente preoccupato dal fatto che le norme del diritto internazionale non siano state rispettate nell' azione mili ... msn.com

Venezuela: si apre il Consiglio di sicurezza Onu. Guterres «preoccupato per il mancato rispetto del diritto internazionale» - «Sono profondamente preoccupato per il possibile intensificarsi dell'instabilità nel Paese, il potenziale impatto sulla regione e il precedente che potrebbe creare per il modo in cui vengono gestite l ... italiaoggi.it

Il Venezuela e la crisi del diritto internazionale, attacco a uno Stato sovrano - "Quando un presidente dichiara che il suo paese 'gestirà' un'altra nazione fino a una 'transizione sicura', p ... studiocataldi.it

“Premesse inviolabili” – L’ONU accusa Israele di aver violato il diritto internazionale dopo aver...

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.