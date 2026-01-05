Guterres | profonda preoccupazione per l’intervento Usa in Venezuela

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha manifestato preoccupazione per l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Ha evidenziato come questa azione possa violare le norme del diritto internazionale, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni pacifiche e rispettose delle regole internazionali per la crisi venezuelana.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso una "profonda preoccupazione" per l'azione militare statunitense in Venezuela, sottolineando il mancato rispetto delle norme del diritto internazionale. La dichiarazione è stata letta durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Il diritto internazionale fornisce le basi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali", ha affermato Guterres, aggiungendo di essere preoccupato per la possibile intensificazione dell'instabilità nel Paese, per il potenziale impatto sulla regione e per il precedente che questa azione potrebbe creare nelle relazioni tra Stati.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso profonda preoccupazione per la drammatica escalation della crisi in Venezuela, culminata nell’operazione militare degli Stati Uniti e nella cattura del presidente Nicolás Maduro. A riferirl - facebook.com facebook

