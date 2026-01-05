Guterres | Profonda preoccupazione per l’intervento Usa in Venezuela Dura replica di Washington

Le recenti azioni militari statunitensi in Venezuela, inclusa la cattura di Nicolás Maduro, hanno suscitato reazioni e preoccupazioni a livello internazionale. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si trova al centro di un acceso dibattito tra le posizioni di Stati Uniti e comunità internazionale, evidenziando le tensioni e le implicazioni diplomatiche di un intervento che rischia di aumentare le tensioni nella regione.

Venezuela, l'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro continua a scuotere la comunità internazionale e approda ufficialmente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove si consuma un duro confronto diplomatico tra Onu e Stati Uniti. L'allarme delle Nazioni Unite sul diritto internazionale. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha espresso una "profonda preoccupazione" per le modalità dell'intervento statunitense in Venezuela, richiamando apertamente il rispetto del diritto internazionale. In una dichiarazione letta durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, Guterres ha sottolineato come le norme internazionali rappresentino "le basi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza globali".

