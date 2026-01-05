Guillermo del Toro | Dire che l' arte non è importante è sempre il preludio al fascismo

Guillermo del Toro, vincitore a Palm Springs, ha sottolineato l'importanza dell’arte e del cinema come elementi fondamentali per la società. In un suo discorso, ha avvertito che negare il valore della creatività può rappresentare un passo verso il fascismo. La sua riflessione invita a riflettere sul ruolo culturale come pilastro della libertà e dello sviluppo umano.

Guillermo del Toro, premiato a Palm Springs, ha scelto un discorso appassionato sull'arte, sul cinema e sul pericolo di considerare la creatività un lusso superfluo. Durante i Creative Impact Awards al Palm Springs Film Festival, Guillermo del Toro lancia un appello netto ai giovani registi: difendere l'arte è un atto politico. Tra mostri, cinema e immaginazione, il regista ribadisce il valore umano e culturale della creazione. L'arte come argine: un discorso che va oltre il cinema Accettando il riconoscimento alla regia ai Variety Creative Impact Awards e ai 10 Directors to Watch, Guillermo del Toro non ha parlato solo di film, ma di responsabilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Guillermo del Toro: "Dire che l'arte non è importante è sempre il preludio al fascismo" Leggi anche: Guillermo del Toro spera di morire prima che l’intelligenza artificiale si prenda anche l’arte (e prepara il suo primo film crime) Leggi anche: Guillermo del Toro cambia un dettaglio importante della storia di Frankenstein Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Leonardo DiCaprio contro l’IA: “Non può essere arte, manca di umanità”. Guillermo del Toro: "Dire che l'arte non è importante è sempre il preludio al fascismo" - Guillermo del Toro, premiato a Palm Springs, ha scelto un discorso appassionato sull'arte, sul cinema e sul pericolo di considerare la creatività un lusso superfluo. movieplayer.it

Guillermo Del Toro: "I videogiochi sono arte" - Il regista di Hellboy e de "Il Labirinto del Fauno" Guillermo del Toro ha dichiarato ancora una volta la sua stima verso il lato artistico dei videogiochi. everyeye.it

Guillermo del Toro spera di morire prima che l’intelligenza artificiale si prenda anche l’arte (e prepara il suo primo film crime) - Nulla di ciò che fa il regista sessantunenne può essere definito dozzinale: ogni suo film è pianificato, sceneggiato e progettato minuziosamente, con un'immensa ... wired.it

Avete voglia di un Guillermo Del Toro in salsa cinecomic Questa sera su Italia2, BLADE II! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.