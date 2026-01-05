Guiducci un sogno lungo 20 anni acceso sotto la pioggia | la fiamma olimpica parla fanese

Guiducci, un sogno durato vent’anni, si avvera sotto la pioggia: la fiamma olimpica arriva a Jesi, portando con sé la storia di una passione condivisa. In questa tappa, il percorso simbolico si intreccia con il territorio, testimoniando l’impegno e la volontà di chi ha creduto nel sogno olimpico. Un momento di significato e di memoria, che unisce comunità e valori sportivi.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 5 dicembre 2026 - La pioggia cadeva fitta quando, alle otto del mattino, la Fiamma Olimpica arriva a Jesi. È presto, ma lungo il percorso c’è già chi aspetta, chi scatta foto, chi applaude. È qui che Matteo Guiducci, 45 anni, fanese del quartiere Sant’Orso, impiegato tecnico e sportivo amatoriale, vive uno dei momenti più intensi della sua vita. Matteo è il secondo tedoforo della tappa. La sua fiaccola si accende nel gesto più simbolico della staffetta: il bacio della torcia. A passargli la fiamma è Alessandra Nardini, prima frazionista e anche lei fanese. «È stato bello – racconta – perché ci siamo passati la fiamma tra fanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

