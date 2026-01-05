Guido Rodriguez Juve il nome del centrocampista si fa sempre più caldo | l’ultima mossa conferma la volontà dei bianconeri I dettagli
Guido Rodriguez torna al centro delle attenzioni della Juventus, che continua a mantenere vivo l’interesse per il centrocampista. Le recenti indiscrezioni confermano i contatti tra i bianconeri e l’entourage del giocatore, segnando un passo importante nelle trattative. Questa possibile acquisizione rappresenta una scelta strategica per rafforzare il reparto mediano della squadra, nel rispetto delle dinamiche di mercato e delle esigenze tecniche della Juventus.
Guido Rodriguez Juve, i bianconeri proseguono i contatti con l'entourage del giocatore. Resta ancora da convincere il West Ham. Le ultime. Il tema Guido Rodriguez Juve continua a occupare una posizione centrale nelle strategie di mercato della Juventus, che guarda con attenzione alle opportunità per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti importanti: il nome di Guido Rodriguez resta caldo in casa Juventus, con contatti recenti tra la dirigenza bianconera e gli agenti del centrocampista attualmente in forza al West Ham. L'operazione Rodriguez Juve nasce da un'esigenza ben precisa: aumentare solidità, equilibrio e esperienza nella zona centrale del campo.
Calciomercato Juventus, si valutano Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia - I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a Spalletti: operazione possibile solo in prestito, perché l'idea è quella di risparmiare per tentare il colpo ... sport.sky.it
Calciomercato Juventus news/ Guido Rodriguez, un campione del mondo nel mirino (oggi 1 gennaio 2026) - Calciomercato Juventus news oggi 1 gennaio 2026: Guido Rodriguez nome da seguire per i bianconeri, che mettono il campione del mondo nel mirino. ilsussidiario.net
Juventus, Rodriguez più Dovbyk: doppio colpo e cessione a sorpresa - Il calciomercato della Juventus scalda i motori e si prepara a entrare concretamente nel vivo. fantamaster.it
Trattativa sempre più viva tra Guido Rodriguez e la Juventus Nelle ultime ore pare che, stando a quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, si siano intensificati i contatti tra l’entourage dell’argentino e i bianconeri #Juventus #Rodriguez #Spazi - facebook.com facebook
Tre domande ad Ariel #Holan, ex allenatore di Guido #Rodriguez: "Esperienza e garra per la #Juventus, vi dico dove farebbe la differenza a centrocampo" x.com
