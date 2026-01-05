GUIDA TV 5 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la Guida TV di BubinoBlog per la sera del 5 gennaio 2026. Scopri cosa trasmettono le principali reti italiane, tra programmi, film e show, e partecipa al toto-share per stimare gli ascolti serali. Un aiuto pratico per orientarti tra le offerte televisive di Rai, Mediaset, La7 e altre emittenti, per una serata informata e senza sorprese. Buona visione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 Ogni Promessa è Debito Notti Magiche: I Campioni dei Campioni Show Show Rai2 21:20 23:30 Il Collegio Il Processo al 90° Reality Talk Show Rai3 21:20 23:25 Il Ragazzo e l'Airone You: Story and Glory of a Masterpiece Film Film Rete 4 21:35 00:55 Quarta Repubblica Dalla Parte degli Animali Talk Show Film Canale 5 21:50 00:20 Io Sono Farah 1ªTv Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:25 23:40 Mamma, Ho Riperso L'Aereo: Mi Sono Smarrito a New York Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan Film Doc.

Film in onda in TV stasera, lunedì 5 gennaio: Il dramma di Edoardo Leo e il BarLume - Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 5 gennaio 2026: dall’animazione d’autore de Il ragazzo e l’airone su Rai 3 al cult Mamma, ho riperso l’aereo su Italia 1. libero.it

Forbidden fruit 2, replica puntata del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

#accaddeoggi Il 5 gennaio inizia la Primavera di #Praga sotto la guida del riformista slovacco Alexander Dubcek fautore di un "socialismo dal volto umano". Il tentativo riformatore si interromperà nell'agosto del '68 con la sanguinaria invasione dell'Unione Sovi - facebook.com facebook

Guida TV Sky NOW 4-10 Gennaio 2026: Gomorra Le Origini, BarLume, Vi presento Brad Pitt x.com

