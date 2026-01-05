Guasto al sistema di avvicinamento strumentale di Orio | Disservizio non imputabile a Enac

Nel periodo tra il 3 e il 4 gennaio, l’aeroporto di Bergamo ha subito disagi a causa di un guasto al sistema di avvicinamento strumentale (ILS). Enac precisa che il problema è stato causato dal fornitore dei servizi di navigazione aerea e non è imputabile all’ente stesso. La situazione ha comportato cancellazioni e ritardi, influendo sulla programmazione dei voli da e per l’aeroporto di Orio.

"In relazione alle notizie di stampa che hanno riferito di disagi a migliaia di passeggeri, tra il 3 e il 4 gennaio, a causa di cancellazioni e ritardi dei voli in programma da e per l'aeroporto di Bergamo, determinati da un guasto al sistema di avvicinamento strumentale, l'Enac precisa che il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi per la navigazione aerea e, pertanto, il disservizio non è imputabile a Enac". A precisarlo è lo stesso Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in una nota ufficiale diffusa lunedì 5 gennaio e relative all'emergenza che si è verificata in aeroporto con il guasto tecnico che ha causato la cancellazione di numerosi voli e svariati ritardi nella serata di sabato 3 gennaio, con inevitabili ripercussioni anche sui voli della domenica.

