Guasto al sistema di avvicinamento strumentale di Orio | Disservizio non imputabile a Enac

Da bergamonews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 3 e il 4 gennaio, l’aeroporto di Bergamo ha registrato disagi dovuti a un guasto nel sistema di avvicinamento strumentale. Enac chiarisce che il disservizio, che ha causato cancellazioni e ritardi, non è attribuibile all’autorità, poiché il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi di navigazione aerea.

“In relazione alle notizie di stampa che hanno riferito di disagi a migliaia di passeggeri, tra il 3 e il 4 gennaio, a causa di cancellazioni e ritardi dei voli in programma da e per l’aeroporto di Bergamo, determinati da un guasto al sistema di avvicinamento strumentale, l’Enac precisa che il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi per la navigazione aerea e, pertanto, il disservizio non è imputabile a Enac”. A precisarlo è lo stesso Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in una nota ufficiale diffusa lunedì 5 gennaio e relative all’emergenza che si è verificata in aeroporto con il guasto tecnico che ha causato la cancellazione di numerosi voli e svariati ritardi nella serata di sabato 3 gennaio, con inevitabili ripercussioni anche sui voli della domenica. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

