Guasto al sistema di avvicinamento strumentale di Orio | Disservizio non imputabile a Enac

Tra il 3 e il 4 gennaio, l’aeroporto di Bergamo ha registrato disagi dovuti a un guasto nel sistema di avvicinamento strumentale. Enac chiarisce che il disservizio, che ha causato cancellazioni e ritardi, non è attribuibile all’autorità, poiché il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi di navigazione aerea.

"In relazione alle notizie di stampa che hanno riferito di disagi a migliaia di passeggeri, tra il 3 e il 4 gennaio, a causa di cancellazioni e ritardi dei voli in programma da e per l'aeroporto di Bergamo, determinati da un guasto al sistema di avvicinamento strumentale, l'Enac precisa che il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi per la navigazione aerea e, pertanto, il disservizio non è imputabile a Enac". A precisarlo è lo stesso Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in una nota ufficiale diffusa lunedì 5 gennaio e relative all'emergenza che si è verificata in aeroporto con il guasto tecnico che ha causato la cancellazione di numerosi voli e svariati ritardi nella serata di sabato 3 gennaio, con inevitabili ripercussioni anche sui voli della domenica.

Guasto al sistema di avvicinamento strumentale di Orio: “Disservizio non imputabile a Enac” - L'ente fa chiarezza sull'accaduto: "Il sistema ILS è gestito dal fornitore dei servizi per la navigazione aerea" ... bergamonews.it

Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio: disagi per i passeggeri tra ritardi e voli cancellati - Un problema tecnico allo scalo e la fitta nebbia hanno bloccato per ore l’ aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, provocando numerosi disagi ai passeggeri tra ritardi e voli cancellati. ilfattoquotidiano.it

Interviene l'Enac: «Causati da guasto a sistema di avvicinamento strumentale» #Attualita #Territori x.com

Disagi e lunghe ore di attesa all’#aeroporto di #OrioalSerio, rimasto paralizzato dal tardo pomeriggio di ieri a causa di un guasto al sistema di avvicinamento strumentale di #Enav, aggravato dalla fitta nebbia sulla zona. I primi voli sono stati bloccati intorn - facebook.com facebook

