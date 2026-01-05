Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti denunciato commercialista abusivo | sequestrati beni per 600mila euro

La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 600mila euro nei confronti di un commercialista livornese, accusato di aver sottratto denaro dei clienti al fisco. L’indagine ha portato alla denuncia di un professionista che operava senza autorizzazione, evidenziando l’importanza di affidarsi a figure riconosciute e regolarmente iscritte agli albi professionali.

