Guardia di Finanza | Non versava al fisco il denaro dei clienti denunciato commercialista abusivo | sequestrati beni per 600mila euro
La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 600mila euro nei confronti di un commercialista livornese, accusato di aver sottratto denaro dei clienti al fisco. L’indagine ha portato alla denuncia di un professionista che operava senza autorizzazione, evidenziando l’importanza di affidarsi a figure riconosciute e regolarmente iscritte agli albi professionali.
La Guardia di Finanza di Livorno, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione ad una ordinanza di sequestro preventivo, per 600mila euro, emessa dal gip del tribunale di Livorno nei confronti di un noto “professionista” livornese, operante nel settore tributario. L’attività investigativa, espletata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
