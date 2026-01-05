Groenlandia premier danese agli Usa | ‘basta minacce’

Il recente confronto tra la Danimarca e gli Stati Uniti riguarda la questione della Groenlandia, con il premier danese che ha invitato gli Stati Uniti a cessare le minacce. La posizione di Copenaghen si inserisce nel contesto di tensioni diplomatiche, dopo che l'amministrazione americana ha ribadito l'importanza strategica dell'isola. La situazione evidenzia le delicate dinamiche tra i paesi coinvolti e il ruolo geopolitico della Groenlandia.

Trump: "Agli Stati Uniti serve la Groenlandia per motivi di difesa". La premier danese: "Basta minacce" - Donald Trump ha appena iniziato a demolire il regime chavista in Venezuela ma sembra già proiettato sulle sue prossime mire imperialistiche: «Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi ... gazzettadiparma.it

Groenlandia, il tesoro sommerso dell'Isola artica che fa gola a Trump: uranio, oro, diamanti e rubini - L'anno appena passato, a detta della premier danese, era stato caratterizzato da «minacce, pressioni e ... ilmattino.it

Il nuovo inviato di Trump in GROENLANDIA ha il compito di annetterla agli USA | The Essential

"Aperti al dialogo, ma nel rispetto del diritto internazionale", scrive su Facebook il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen, dopo le ripetute minacce di Trump. "Basta pressioni, basta fantasie di annessioni", si legge sul post del premier x.com

«Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa», ha detto Trump. L'ira della premier danese #Mondo - facebook.com facebook

