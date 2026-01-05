Groenlandia premier danese agli Usa | ‘basta minacce’

Il recente confronto tra la Danimarca e gli Stati Uniti riguarda la questione della Groenlandia, con il premier danese che ha invitato gli Stati Uniti a cessare le minacce. La posizione di Copenaghen si inserisce nel contesto di tensioni diplomatiche, dopo che l'amministrazione americana ha ribadito l'importanza strategica dell'isola. La situazione evidenzia le delicate dinamiche tra i paesi coinvolti e il ruolo geopolitico della Groenlandia.

La presa di posizione di Copenaghen arriva dopo che Trump ha ribadito che la Groenlandia è necessaria agli Usa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

