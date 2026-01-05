groenlandia nel mirino di washington infuria la polemica con la danimarca

Una recente pubblicazione dagli Stati Uniti ha suscitato tensioni diplomatiche con la Danimarca. Un’immagine condivisa su X mostra la mappa della Groenlandia con la bandiera americana e la didascalia “Presto!”, generando discussioni sulle possibili implicazioni geopolitiche. La vicenda evidenzia come le rappresentazioni visive possano influenzare le relazioni internazionali e accendere confronti tra nazioni.

Un post dagli Stati Uniti accende le tensioni diplomatiche. Un'immagine pubblicata su X ha fatto esplodere un caso internazionale: la mappa della Groenlandia colorata con la bandiera americana e accompagnata dalla scritta "Presto!". Il contenuto, condiviso da Katie Miller, moglie di Stephen Miller – vice capo di gabinetto di Donald Trump – ha provocato una dura reazione di Copenaghen, che ha chiesto rispetto per la propria sovranità territoriale. Trump rilancia: "La Groenlandia è strategica per la difesa Usa". Poco dopo il post, Donald Trump ha ribadito pubblicamente la sua posizione, sostenendo in un'intervista ad Atlantic che gli Stati Uniti avrebbero bisogno della Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale.

'Presto la Groenlandia', danesi infuriati per un post Usa - La podcaster statunitense Katie Miller, moglie di Stephen Miller tra i più stretti collaboratori di Donald Trump alla casa Bianca, dopo l'operazione Usa in Venezuela ha pubblicato un'immagine della Gr ... ansa.it