Grimoldi ex Lega | L' agenda Zaia è opposta a quella di Salvini

Luca Zaia ha recentemente condiviso un documento che, secondo alcuni analisti, si discosta dall'agenda politica di Matteo Salvini. Il contenuto pubblicato sul Foglio rispecchia una posizione diversa rispetto a quella del leader della Lega, richiamando invece le proposte emerse nel corso del Congresso fondativo di Patto per il Nord a Treviglio. Questa divergenza evidenzia le diverse direttrici all’interno del panorama politico della destra italiana.

"Il manifesto politico che Luca Zaia ha affidato stamani alle pagine del Foglio è antitetico a quello di Matteo Salvini e molto vicino, invece, a quello emerso a metà novembre nel corso del Congresso fondativo di Patto per il Nord a Treviglio ". Lo ha detto Paolo Grimoldi, ex deputato e storico segretario della Lega Lombarda, espulso da Via Bellerio all’indomani delle elezioni europee per aver fatto sapere, alla vigilia delle urne, che Umberto Bossi avrebbe votato per Marco Reguzzoni di Forza Italia. Grimoldi è stato spesso considerato una specie di "portavoce non ufficiale" del primo segretario della Lega, attorno al quale aveva raccolto il malcontento del nord, sempre più insofferente nei confronti della leadership di Matteo Salvini, costituendo nel 2022 il "Comitato nord", di cui era il coordinatore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

