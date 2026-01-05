Grimoldi ex Lega | L' agenda Zaia è opposta a quella di Salvini
Luca Zaia ha recentemente condiviso un documento che, secondo alcuni analisti, si discosta dall'agenda politica di Matteo Salvini. Il contenuto pubblicato sul Foglio rispecchia una posizione diversa rispetto a quella del leader della Lega, richiamando invece le proposte emerse nel corso del Congresso fondativo di Patto per il Nord a Treviglio. Questa divergenza evidenzia le diverse direttrici all’interno del panorama politico della destra italiana.
"Il manifesto politico che Luca Zaia ha affidato stamani alle pagine del Foglio è antitetico a quello di Matteo Salvini e molto vicino, invece, a quello emerso a metà novembre nel corso del Congresso fondativo di Patto per il Nord a Treviglio ". Lo ha detto Paolo Grimoldi, ex deputato e storico segretario della Lega Lombarda, espulso da Via Bellerio all’indomani delle elezioni europee per aver fatto sapere, alla vigilia delle urne, che Umberto Bossi avrebbe votato per Marco Reguzzoni di Forza Italia. Grimoldi è stato spesso considerato una specie di "portavoce non ufficiale" del primo segretario della Lega, attorno al quale aveva raccolto il malcontento del nord, sempre più insofferente nei confronti della leadership di Matteo Salvini, costituendo nel 2022 il "Comitato nord", di cui era il coordinatore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Veneto, Salvini: felice e orgoglioso Zaia capolista Lega ovunque
Leggi anche: Fontana e Zaia, asse per rilanciare la Lega Salvini è “avvisato”
Grimoldi (ex Lega): "L'agenda Zaia è opposta a quella di Salvini" - Il manifesto politico affidato al Foglio dall'ex governatore del Veneto suscita la reazione del segretario di Patto per il Nord che vede affinità. ilfoglio.it
Grimoldi, l'ex che cerca di rifare la Lega: «Salvini cerca voti con Vannacci e Mussolini, soldi regalati al Sud. Il Nord è stato tradito» - Sono da poco passate le 16 quando il leader del Patto per il Nord Paolo Grimoldi, in tour in Bergamasca, chiede ai suoi accompagnatori, l’ex consigliere regionale Monica Mazzoleni e l’ex sindaco di ... bergamo.corriere.it
“La farsa in Lombardia non salverà Salvini: la sua Lega ha i giorni contati”. Parla Grimoldi - “Non dal Carroccio, ma dalla ‘Salvini premier’”, puntualizza al Foglio ... ilfoglio.it
Jacopo Morrone. . Un anno concreto, fatto di impegno e soddisfazioni. Tanti traguardi raggiunti e ancora più entusiasmo per quelli che verranno! Grazie Lega Romagna, pronti ad affrontare con determinazione le sfide del prossimo anno. Un sincero augurio di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.