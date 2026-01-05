Grandi FdI attacca il piano sosta | Illogica le guerra a ibride ed elettriche Questo sindaco non si confronta

Nel dibattito sul piano sosta, Nicola Grandi di Fratelli d’Italia critica le politiche riguardanti le auto ibride ed elettriche, definendole illogiche. Secondo l’esponente politico, il sindaco dimostra di non confrontarsi adeguatamente sulle scelte future. Richiamando un’analogia di Paolo Sorrentino, Grandi evidenzia come nel passaggio tra il 2025 e il 2026 si percepisca una certa disunione nella gestione comunale.

"Il sindaco si è un po’ disunito". Nicola Grandi cita Paolo Sorrentino nella sua analisi sul 2025 che si è appena concluso e il 2026 ormai cominciato. Consigliere, si spieghi meglio. "Nei mesi successivi alle elezioni credo che Barattoni abbia tenuto un buon approccio nei confronti della città. Ma sulla recente guerra alle auto (ibride ed elettriche non possono più entrare nella ztl, ndr) ha dato un’immagine di autoreferenzialità. Non c’è stato alcun confronto, alcuna concertazione". Con l’appannarsi di Tesla si è appannato il mito dell’auto elettrica? "Non so cosa li muova. Se il tema fossero le emissioni potrei capire da parte della sinistra prese di posizione forti, ma la guerra alle auto elettriche e ibride mi sembra davvero priva di logica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

