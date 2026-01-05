Grande festa nel ricordo di Roberto Roccia Maccarrone il primo evento rugbistico del 2026

Da cataniatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Memorial Maccarrone, svoltosi sabato al CUS Catania, ha rappresentato il primo evento rugbistico del 2026 in Sicilia. L'iniziativa, dedicata a Roberto

Il Memorial Maccarrone, ospitato sabato scorso al campo del CUS Catania, ha aperto ufficialmente il 2026 rugbistico in Sicilia con una giornata intensa di sport, partecipazione ed emozioni. L’evento, dedicato a Roberto “Roccia” Maccarrone, si conferma da oltre trent’anni come uno degli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

grande festa nel ricordo di roberto roccia maccarrone il primo evento rugbistico del 2026

© Cataniatoday.it - Grande festa nel ricordo di Roberto "Roccia" Maccarrone, il primo evento rugbistico del 2026

Leggi anche: Festa delle Stelle al Merito Sportivo 2025, sfilano le eccellenze del Sannio: grande emozione nel ricordo di Gianni Caruso

Leggi anche: Vasco lancia un grande evento a Genova in ricordo di Don Gallo | Video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In ricordo di Roberto Marino “Pagnotta”: avrebbe compiuto 100 anni; Cosenza piange Roberto Bartolino, il cordoglio del sindaco Franz Caruso · CosenzaChannel.it.

Un giorno da pompiere. Festa, ricordo e solidarietà - Cassano Magnago, successo dell’iniziativa organizzata dai Vigili del Fuoco. ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.