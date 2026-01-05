Grande festa nel ricordo di Roberto Roccia Maccarrone il primo evento rugbistico del 2026
Il Memorial Maccarrone, svoltosi sabato al CUS Catania, ha rappresentato il primo evento rugbistico del 2026 in Sicilia. L'iniziativa, dedicata a Roberto
Il Memorial Maccarrone, ospitato sabato scorso al campo del CUS Catania, ha aperto ufficialmente il 2026 rugbistico in Sicilia con una giornata intensa di sport, partecipazione ed emozioni. L’evento, dedicato a Roberto “Roccia” Maccarrone, si conferma da oltre trent’anni come uno degli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
