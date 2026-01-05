Grande Brugnelo a Urbana | festa in via Vignola con Befane Vecie e doni
Il Comune di Urbana si appresta a celebrare il Grande Brugnelo, un evento tradizionale molto radicato nel territorio. La festa si svolgerà in via Vignola e vedrà la partecipazione di Befane,
Il comune di Urbana si prepara a vivere una delle tradizioni più sentite del territorio: il Grande Brugnelo. L'appuntamento è fissato per martedì 6 gennaio 2026 in via Vignola, dove a partire dalle ore 18 la comunità si ritroverà per un pomeriggio di festa organizzato dalla Proloco di Urbana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Avete detto befana!!! Vi aspettiamo tra le campagne di Urbana per il Gran BRUGNELO2026 Via Vignola ore 18:00!!! Vi aspettiamo! - facebook.com facebook
