Gracie Abrams è la nuova musa di Coco Crush

Gracie Abrams, cantautrice americana, si unisce alla famiglia Chanel come volto della collezione di gioielli Coco Crush. La sua presenza rappresenta un’ulteriore espressione dell’eleganza senza tempo e della raffinatezza che caratterizzano la Maison. Questa collaborazione sancisce un collegamento tra musica e moda, sottolineando l’attenzione di Chanel verso nuove sensibilità artistiche e culturali, mantenendo intatti i valori di sobrietà e stile dell’azienda.

Gracie Abrams, chi è la rivelazione musicale nuova fiamma di Paul Mescal - Questa, poi, è stata decisamente un'ottima estate per la nuova rivelazione della musica: lo scorso 21 giugno, infatti, ha debuttato con The Secret of Us, il suo primo disco in studio. vogue.it

Gracie Abrams la nuova promessa stella del pop e del cantautorato brilla a Glastonbury, poi condivide il successo con il suo ragazzo Paul Mescal - Look iconico, brani inediti e applausi da Harry Styles e Paul McCartney: la cantautrice americana brilla sul palco e condivide il successo con Paul Mescal Gracie Abrams è stata senza dubbio una delle ... msn.com

Paul Mescal, Fionn O'Shea, Daisy Edgar-Jones, Fred Hechinger, Gracie Abrams e Ceallach Spellman hanno festeggiato insieme capodanno. x.com

