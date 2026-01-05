Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante la sua prima uscita pubblica
Durante la sua prima uscita pubblica, Lady Diana venne consolata da Grace di Monaco, che le offrì conforto in un momento di emozione. Le apparizioni di Lady Diana, sin dall'inizio, sono state caratterizzate da un'eleganza naturale e da un forte impatto mediatico. Questi eventi rappresentano tappe fondamentali nella sua storia pubblica, evidenziando il suo ruolo di figura centrale nel mondo della monarchia e dell'attenzione pubblica.
(Adnkronos) – Le apparizioni pubbliche di Lady Diana furono sempre degli eventi glamour, fin dalla prima occasione, subito dopo il fidanzamento con l'allora principe Carlo. Era il 7 marzo 1981, quando, a 19 anni, fece scalpore con l'abito da sera in taffetà nero disegnato dagli stilisti David ed Elizabeth Emanuel: uscendo dalla limousine per entrare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
