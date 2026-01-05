Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante la sua prima uscita pubblica

Durante la sua prima uscita pubblica, Lady Diana venne consolata da Grace di Monaco, che le offrì conforto in un momento di emozione. Le apparizioni di Lady Diana, sin dall'inizio, sono state caratterizzate da un'eleganza naturale e da un forte impatto mediatico. Questi eventi rappresentano tappe fondamentali nella sua storia pubblica, evidenziando il suo ruolo di figura centrale nel mondo della monarchia e dell'attenzione pubblica.

