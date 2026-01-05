Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente di non avere intenzioni di cedere Gonzalo García, confermando la sua volontà di mantenere il giocatore nel roster. Questa decisione chiude ogni possibilità di apertura verso altri club, come la Juventus, che potrebbe aver mostrato interesse. La posizione del club spagnolo appare chiara e definitiva, lasciando da parte ipotesi di trasferimenti imminenti.

Chiusura netta da Madrid. Fabrizio Romano ha confermato che il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cedere Gonzalo García. Il nome, accostato alla Juventus nelle scorse settimane, non è mai stato oggetto di trattativa. La ragione è tecnica e chiara: Gonzalo García è una prima punta, non un profilo compatibile con il ruolo cercato dai bianconeri come alternativa a Kenan Y?ld?z. Da qui l’assenza del suo nome dalle liste operative della Juve. Il momento del giocatore rafforza la posizione del Real: tre gol al Bernabéu nelle ultime 24 ore e segnali di piena fiducia interna. Da Madrid fanno sapere che non c’è mai stata alcuna discussione su una possibile uscita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Gonzalo García, nessuna apertura del Real: Juve mai in corsa

