Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e diretta: Le previsioni per i Golden Globe 2026 nel settore televisivo indicano possibili vincitori come Adolescence e The Studio. Tra le serie drammatiche, si preannuncia un confronto tra Scissione e The Pitt. Di seguito, un’analisi delle candidature e delle tendenze attese per questa edizione dei premi.

I nostri pronostici sui vincitori dei Golden Globe nelle categorie televisive: preannunciato trionfo per Adolescence e The Studio, mentre fra le serie drammatiche si prospetta un duello fra Scissione e The Pitt. È in programma per la sera di domenica 11 gennaio, al Beverly Hilton di Los Angeles, la cerimonia dei Golden Globe 2026. Giunti alla loro edizione numero 83, i premi della Golden Globe Foundation, assegnati da circa quattrocento membri della stampa estera, sono suddivisi fra le categorie cinematografiche e le categorie televisive; e partiamo proprio da queste ultime, riservate appunto a serie e miniserie trasmesse negli USA nel corso del 2025.

