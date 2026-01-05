Gli Usa vogliono conquistare l’America Latina? La Dottrina Monroe spiegata punto per punto

Gli Stati Uniti hanno storicamente mantenuto un ruolo di influenza in America Latina, ispirandosi in parte alla Dottrina Monroe. Questo articolo analizza i principi fondamentali di questa politica, chiarendo i suoi obiettivi e le sue implicazioni. Attraverso un approfondimento punto per punto, si fornirà una panoramica obiettiva del ruolo degli Usa nella regione, senza enfasi o sensazionalismi, per una comprensione accurata del contesto storico e politico.

Washington, 5 gennaio 2026 – “Conquistare” è una parola grossa, e infatti quasi sempre è quella sbagliata. Ma se per conquista si intende la pretesa di decidere chi può muoversi nel “cortile di casa” e a quali condizioni, allora la Dottrina Monroe, molto chiacchierata e discussa negli ultimi giorni, torna in auge. L’operazione americana che ha portato alla cattura e al trasferimento negli Stati Uniti del presidente venezuelano Nicolás Maduro – che oggi comparirà di fronte ai giudici di New York insieme alla moglie –, le reazioni internazionali e, soprattutto, le dichiarazioni di Trump su Cuba e Colombia lo dimostrano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

