Gli insulti a Guida costano caro all’Inter | la decisione del Giudice Sportivo

Dopo la 18ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni disciplinari, tra cui cinque squalifiche per l’Inter. La decisione deriva dagli insulti rivolti a Guida durante le partite recenti, evidenziando l’importanza del rispetto nelle competizioni sportive. Le conseguenze disciplinari avranno ripercussioni sulla rosa della squadra nel prossimo turno infrasettimanale.

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari dopo la 18ª giornata di Serie A, che porteranno a cinque squalifiche nel prossimo turno infrasettimanale. Dovranno fermarsi Adam Maruši?, Pasquale Mazzocchi, Tijjani Noslin, Mario Hermoso e Gianluca Mancini. Per Maruši? e Mazzocchi è stata inoltre inflitta una multa da 5.000 euro. In casa Inter, attenzione al fronte disciplinare: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu hanno incassato la terza ammonizione stagionale durante la sfida contro il Bologna, avvicinandosi così al turno di squalifica. Non solo campo: il club nerazzurro è stato anche sanzionato con una multa di 2. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

