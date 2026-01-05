Gli ho dato i soldi poi l’ho rivisto così… Crans-Montana | il dramma del papà di Giovanni morto a 16 anni

Un racconto toccante che ripercorre le ultime ore di Giovanni, morto a 16 anni a Crans-Montana. Giuseppe condivide il dolore di quei momenti, descrivendo come un periodo di relax si sia trasformato in un’esperienza difficile e dolorosa. La narrazione offre uno sguardo intimo sulla perdita di un giovane e sulle emozioni di un genitore che ha vissuto un momento di grande sofferenza.

Il dolore ha la voce rotta di chi ha atteso fino all'ultimo una speranza che non voleva morire. Giuseppe racconta le sue ultime ore accanto al figlio senza riuscire a darsi pace, ripercorrendo quei giorni di vacanza che dovevano essere leggeri e che invece si sono trasformati in un incubo. "Eravamo insieme a Crans-Montana per le vacanze. Gli ho dato i soldi per la serata dell'ultimo dell'anno e poi l'ho rivisto quando non poteva più parlarmi.". La conferma del Dna è arrivata come un colpo definitivo, spezzando ogni possibilità di miracolo: Giovanni Tamburi, 16 anni, è morto nell'incendio divampato a Le Constellation la notte di Capodanno, insieme ad altri 39 giovanissimi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: "Dobbiamo dirvi di lui". Chi era davvero Giovanni, 16 anni, morto nella strage del Crans-Montana Leggi anche: "Sono ancora sotto shock, ho spaccato una finestra col tavolo": Axel, 16 anni, fuggito dall'incendio a Crans-Montana

