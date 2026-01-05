Gli ho dato i soldi poi l’ho rivisto così… | a Crans-Montana il dolore del padre di Giovanni morto a 16 anni

A Crans-Montana, un padre condivide il dolore per la perdita del figlio, Giovanni, scomparso a 16 anni. La sua testimonianza riflette la sofferenza di un genitore che ha atteso un segno di speranza, affrontando il vuoto lasciato dalla morte. Un racconto sobrio che mette in luce l’importanza di ricordare e rispettare il dolore di chi ha perso una persona cara.

Il dolore ha la voce rotta di un padre che ha aspettato fino all’ultimo un segno, una speranza che non voleva spegnersi. Giuseppe racconta le sue ultime ore accanto al figlio Giovanni, senza riuscire a trovare pace, ripercorrendo quei giorni di vacanza che dovevano essere leggeri e spensierati e che invece si sono trasformati in un incubo. “Eravamo insieme a Crans-Montana per le vacanze. Gli ho dato i soldi per la serata dell’ultimo dell’anno e poi l’ho rivisto quando non poteva più parlarmi.”. La conferma del Dna è arrivata come un colpo definitivo, cancellando ogni possibilità di miracolo: Giovanni Tamburi, 16 anni, è morto nell’incendio divampato a Le Constellation la notte di Capodanno, insieme ad altri 39 giovanissimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

